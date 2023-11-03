Galatasaray’da Angelino beğenilmedi! İşte yeni sol bek

KONTRATI FESHEDİLECEK

Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...Cucurella kısa boyuna rağmen stoperde de oynayabiliyor. İspanyol sol bek vatandaşı Angelino'ya göre çok daha defansif bir isim.