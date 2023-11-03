03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Angelino beğenilmedi! İşte yeni sol bek

Galatasaray'da Angelino beğenilmedi! İşte yeni sol bek

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
Galatasaray’da Angelino beğenilmedi! İşte yeni sol bek

Ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Galatasaray, ocak transferi için harekete geçti. Yönetim, teknik heyetin performansından memnun kalmadığı Angelino'yu takımdan göndererek yerine yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da Angelino'nun beklentileri karşılayamaması üzerine yeniden sol bek arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü İspanyol oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

ANGELİNO BEĞENİLMEDİ

Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor. Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı. Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

KONTRATI FESHEDİLECEK

Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...Cucurella kısa boyuna rağmen stoperde de oynayabiliyor. İspanyol sol bek vatandaşı Angelino'ya göre çok daha defansif bir isim.

BARCELONA'DA YETİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından yönetim harekete geçerek Chelsea forması giyen Marc Cucurella için temaslara başladı. Tarihinin en kötü zamanını geçiren İngiliz ekibinde mutlu olmayan başarılı sol bekin de daha fazla forma giyebileceği için Aslan'a sıcak baktığı öne sürüldü. Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formalarını terletti.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri arasında başı çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi. Cucurella'nın piyasa değeri ise 28 milyon euro. İspanyol sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde skor katkısı yapamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA