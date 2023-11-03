Galatasaray'da Angelino beğenilmedi! İşte yeni sol bek
Ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Galatasaray, ocak transferi için harekete geçti. Yönetim, teknik heyetin performansından memnun kalmadığı Angelino'yu takımdan göndererek yerine yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Galatasaray'da Angelino'nun beklentileri karşılayamaması üzerine yeniden sol bek arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü İspanyol oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar...
ANGELİNO BEĞENİLMEDİ
Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor. Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı. Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.
KONTRATI FESHEDİLECEK
Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...Cucurella kısa boyuna rağmen stoperde de oynayabiliyor. İspanyol sol bek vatandaşı Angelino'ya göre çok daha defansif bir isim.
BARCELONA'DA YETİŞTİ
Bu gelişmelerin ardından yönetim harekete geçerek Chelsea forması giyen Marc Cucurella için temaslara başladı. Tarihinin en kötü zamanını geçiren İngiliz ekibinde mutlu olmayan başarılı sol bekin de daha fazla forma giyebileceği için Aslan'a sıcak baktığı öne sürüldü. Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formalarını terletti.
OKAN BURUK DA İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri arasında başı çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi. Cucurella'nın piyasa değeri ise 28 milyon euro. İspanyol sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde skor katkısı yapamadı.
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