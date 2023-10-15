A Milli Takım EURO 2024 biletini kaptı! Türkiye 4-0 Letonya (MAÇ SONUCU) Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 biletini almak için Letonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, taraftarımız önünde Letonya'yı 2-0 mağlup ederek Almanya'ya bileti kesti. Başkan Erdoğan'dan, A Milli Takıma tebrik mesajı...
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA TEBRİK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.
33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.
35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Türkiye, golü buldu. Cenk Özkacar'ın sağ kanattan sert ortasında ceza sahasında Yunus'un Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
62. dakikada Savalnieks'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Ikaunieks'in kafa vuruşunda Salih Özcan çizgiden topu uzaklaştırdı.
67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uldrikis'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
76. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Cenk Tosun'un göğsüyle yumuşattığı topa, Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
77. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ortasında Ikaunieks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
83. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
87. dakikada ay-yıldızlılar üçüncü golü buldu. Yarı sahadan topla hızlanan Yusuf Sarı'nın ara pasında Kerem Aktürkoğlu, topu filelere gönderdi: 3-0.
89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Ozols topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Topla hareketlenen İsmail Yüksek'in pasında altıpas üzerinde Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.
90+2. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.
Karşılaşma, Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
TÜRKİYE-LETONYA MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan,Yunus Akgün, Hakan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper
Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldriki
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