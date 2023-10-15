MİLLİ MAÇ CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 15 Ekim 2023 Türkiye Letonya maçı canlı yayın izle! A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Elemeleri!

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk

Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks

Türkiye - Letonya arasında oynanacak maçın nerede oynanacağı ve bilet fiyatları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Daha önce Adana'da olacağı duyurulan müsabaka Konya'ya alındı. Letonya'yı konuk edeceğimiz karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.