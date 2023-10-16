Galatasaray’ın rakibi Bayern Münih’te büyük skandal! Filistin paylaşımı yapan yıldız sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya...

"TERÖRE DESTEK VERİYOR" SUÇLAMASI

Mezravi de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersi düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum." görüşlerine yer verdi.