Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te büyük skandal! Filistin paylaşımı yapan yıldız sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui yaptığı Filistin paylaşımı nedeniyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, yıldız oyuncuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu.
"LÜTFEN HEMEN KOVUN"
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.
Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.
"TERÖRE DESTEK VERİYOR" SUÇLAMASI
Mezravi de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersi düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum." görüşlerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade eden ve Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapan Mezravi, İbrahim süresinden "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" mealindeki 42. ayeti paylaşmıştı.
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