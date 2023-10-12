Bizim çocuklar aslan gibi! Hırvatistan 0-1 Türkiye (MAÇ SONUCU) Başkan Erdoğan'dan maç sonu İtalyanca tebrik
EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nun iki iddialı takımı olan Hırvatistan ve Türkiye bugün karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkan A Milli Takım, zorlu karşılamada Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan galibiyetinin ardından Milli Takım'ı tebrik etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı İtalyanca olarak tebrik etti.
EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nun iki iddialı takımı olan Hırvatistan ve Türkiye bugün karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkan A Milli Takım, zorlu karşılamada Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Barış Alper'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi.
9. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in pasında ceza sahası içinde Kerem'in gelişine vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
13. dakikada Uğurcan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem'in kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Livakovic gole izin vermedi.
30. dakikada Salih Özcan'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Barış Alper, kaleci Livakovic'in önde olduğunu görerek ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.
82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.
Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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