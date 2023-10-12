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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Sergio Oliviera da bavullarını topluyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Galatasaray’da ayrılık kapıda! Sergio Oliviera da bavullarını topluyor...

Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmalarına hız verilirken Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası gözden düşen Sergio Oliviera ile yollar ayrılacak Yönetim tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak. İşte detaylar...

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