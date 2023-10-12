Hakim Ziyech’ten Galatasaray’a kötü haber! Resmen açıklandı

DERBİDE VE BAYERN MAÇINDA YOK



Hakim Ziyech, milli ara sonrasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ziyech'in ayrıca Bayern Münih, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında da oynamasının beklenmediği aktarıldı.