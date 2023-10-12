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Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber! Resmen açıklandı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Hakim Ziyech’ten Galatasaray’a kötü haber! Resmen açıklandı

Galatasaray'ın bu sezonki çilek transferlerinden bir tanesi olan Hakim Ziyech, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında bir gol ve bir asistlik performans sergileyerek taraftarları heyecanlandırmıştı. Sakatlıkların peşine bırakmadığı Faslı yıldızın, son durumu milli takım doktoru tarafından açıklandı. İşte Hakim Ziyech'in Galatasaray formasıyla kaçıracağı maçlar...

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılıların imza attırdığı futbolcular arasında Chelsea'den katılan Hakim Ziyech de yer alıyordu.

Son dönemde Galatasaray kadrosunda yer bulmakta zorlanan yıldız futbolcu için sakatlık açıklaması geldi.

UYLUK KASINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Liglere verilen milli ara sonrası Fas Milli Takım kampına katılan Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Walid Regragui, Ziyech'in uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

SAHALARDAN 5 HAFTA UZAK KALACAK

Yıldız futbolcunun Türkiye'ye geri döneceği ve Galatasaray sağlık ekibinin gözetiminde tedavisine başlanacağı kaydedildi. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan en az 5 hafta boyunca uzak kalacağı belirtildi.

DERBİDE VE BAYERN MAÇINDA YOK

Hakim Ziyech, milli ara sonrasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ziyech'in ayrıca Bayern Münih, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında da oynamasının beklenmediği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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