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Beşiktaş'ın stadının adı değişti

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Beşiktaş’ın stadının adı değişti

Beşiktaş, stat ismi sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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