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Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın kariyeri... Son dakika Milli Takım hocası belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın kariyeri... Son dakika Milli Takım hocası belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında bulunan Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklama ile Kuntz'un görevine son verildiği duyuruldu. Bu kararın alınmasında, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası 2024 elemelerindeki performansının da etkili olduğu belirtiliyor. Milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı ise futbol kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. işte o isim...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Vincenzo Montella olduğunu resmi olarak duyurdu. İtalyan teknik direktör Montella, bu görevle Türk milli takımının başına geçmiş oldu. Montella'nın, Türkiye Milli Futbol Takımını Avrupa Şampiyonası 2024 elemelerinde başarıya taşıması ve takımın performansını yükseltmesi bekleniyor.

TFF, Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 yılında İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine o dönem 3. Lig'deki Empoli'de başlayan Montella, 1996 yılında Serie B'de mücadele eden Genoa'ya transfer oldu. İlk sezonnun attığı 21 gol Sampdoria'nın dikkatini çeken Montella, ilk kez Serei A'da forma giydi.

1999 yılında Sampdoria'dan efsanesi olacağı Roma'ya 15,3 milyon Euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, başkent ekibinin 2001 yılındaki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Montella İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen terleten Montella, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Vincenzo Montella 2009'da Roma formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.

MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktör olarak sırasıyla Catania, Fiorentina, Milan ve Sevilla'da görev yapan Montella son olarak Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Samet Aybaba'nın yerine göreve başladığı Adana Demirspor'da, ilk sezonu ligi 9. sırada, ikinci sezonu ise 4. sırada noktalamış ve Mavi Şimşekler'in tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında oynamasını sağlamıştı.

Vincezo Montella ve Adana Demirspor'un yolları ise 12 Haziran 2023 tarihinde kulüpten yapılan açıklama ile karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.

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