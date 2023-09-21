Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın kariyeri... Son dakika Milli Takım hocası belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında bulunan Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklama ile Kuntz'un görevine son verildiği duyuruldu. Bu kararın alınmasında, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası 2024 elemelerindeki performansının da etkili olduğu belirtiliyor. Milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı ise futbol kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. işte o isim...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Vincenzo Montella olduğunu resmi olarak duyurdu. İtalyan teknik direktör Montella, bu görevle Türk milli takımının başına geçmiş oldu. Montella'nın, Türkiye Milli Futbol Takımını Avrupa Şampiyonası 2024 elemelerinde başarıya taşıması ve takımın performansını yükseltmesi bekleniyor.
TFF, Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?
Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 yılında İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine o dönem 3. Lig'deki Empoli'de başlayan Montella, 1996 yılında Serie B'de mücadele eden Genoa'ya transfer oldu. İlk sezonnun attığı 21 gol Sampdoria'nın dikkatini çeken Montella, ilk kez Serei A'da forma giydi.
1999 yılında Sampdoria'dan efsanesi olacağı Roma'ya 15,3 milyon Euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, başkent ekibinin 2001 yılındaki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Montella İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen terleten Montella, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.
Vincenzo Montella 2009'da Roma formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.
MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktör olarak sırasıyla Catania, Fiorentina, Milan ve Sevilla'da görev yapan Montella son olarak Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u çalıştırdı.
Samet Aybaba'nın yerine göreve başladığı Adana Demirspor'da, ilk sezonu ligi 9. sırada, ikinci sezonu ise 4. sırada noktalamış ve Mavi Şimşekler'in tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında oynamasını sağlamıştı.
Vincezo Montella ve Adana Demirspor'un yolları ise 12 Haziran 2023 tarihinde kulüpten yapılan açıklama ile karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi
- KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?
- GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
- 1. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? ARA TATİL TARİHLERİ 2023 - 2024!
- Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yüzyıllar önce keşfedildi! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...
- Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?