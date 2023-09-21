Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın kariyeri... Son dakika Milli Takım hocası belli oldu

MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktör olarak sırasıyla Catania, Fiorentina, Milan ve Sevilla'da görev yapan Montella son olarak Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Samet Aybaba'nın yerine göreve başladığı Adana Demirspor'da, ilk sezonu ligi 9. sırada, ikinci sezonu ise 4. sırada noktalamış ve Mavi Şimşekler'in tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında oynamasını sağlamıştı.

Vincezo Montella ve Adana Demirspor'un yolları ise 12 Haziran 2023 tarihinde kulüpten yapılan açıklama ile karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.