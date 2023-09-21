A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın teknik ekibi belli oldu

731 GÜN GÖREVDE KALDI

TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

20 MAÇTA 12 GALİBİYET

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü. Kuntz yönetimindeki milliler, son olarak Belçika'da hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu.