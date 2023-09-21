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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın teknik ekibi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın teknik ekibi belli oldu

A Milli Futbol Takımımızda Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılırken yerine bir dönem Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan Vincenzo Montella ile anlaşıldı. Montella 3 yıllık sözleşmeye imza atacakken İtalyan teknik adamın teknik ekibi de netlik kazandı. İşte detaylar...

Ermenistan beraberliğinin ardından hedef tahtasına konan, Japonya maçının ardından futbolcuları hedef göstererek bardağı taşıran Stefan Kuntz'la beklenen ayrılık dün resmiyet kazandı.

KUNTZ İLE YOLLAR AYRILDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantıya çağırdığı Alman çalıştırıcıyla Riva'da görüşüp yollarını ayırdı. Yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımız'a yaptığı katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

731 GÜN GÖREVDE KALDI

TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

20 MAÇTA 12 GALİBİYET

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü. Kuntz yönetimindeki milliler, son olarak Belçika'da hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu.

2026'YA KADAR SÖZLEŞME

Kuntz ayrılığının ardından A Milli Takımımız'ın başına geçecek olan teknik adam da kesinleşti. TFF, yeni hoca tercihini de yabancıdan yana kullandı. Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandı. Dün Kuntz'un ardından Riva'ya giden İtalyan teknik adamla yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışıldı. Montella ile ilgili resmi duyurunun da bugün yapılması bekleniyor. Deneyimli teknik adamla 3 yıllık kontrat imzalanacak.

EKİBİ DE BELLİ

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alacak isimler belli oldu. Daniele Russo, Yardımcı antrenör, Massimo Crivellero Maç analisti, Pierpaolo Polino Atletik antrenör olarak A Milli Takım'da görev alacak. Ay-Yıldızlılar'da teknik heyete bir de yerli bir ismin getirilmesi bekleniyor.

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