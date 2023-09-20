ICARDI EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.

NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak. Kopenhag'ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun atmosferini iyi bildiği RAMS Park'ta ter döküp dökmeyeceği bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

DANİMARKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 5. SINAV

Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı. Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.