Galatasaray Kopenhag rövanş maçı ne zaman, tarihi belli oldu mu? GS UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında büyük bir mücadele sergiledi. Rakip Kopenhag takımına karşı zorlu bir maçı geriden gelerek 2-2 berabere tamamladı. Maça 2-0 geri düşmesine rağmen gösterdiği karakteristik performansla beraberliği yakalayan Cim Bom, umutlarını canlı tuttu. Rövanş maçı öncesinde taraftarlar, Galatasaray'ın performansını ve gelecekteki maçlarını heyecanla beklemeye başladılar.

GS-KOPENHAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk etti. Cimbom 2-0 geriye düştü karşılamada 2 dakikada 2 gol bularak maçta beraberlikle ayrıldı.

Rövanş maçı ise 12 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

20 EYLÜL ÇARŞAMBA: Galatasaray - Kopenhag