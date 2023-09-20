Galatasaray Kopenhag rövanş maçı ne zaman, tarihi belli oldu mu? GS UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında zorlu bir mücadeleye imza attı. Kopenhag takımına 2-0 geriye düşmesine rağmen, hızlı bir geri dönüşle maçı 2-2 berabere tamamladı. Bu sonuç, Galatasaray'ın umutlarını canlı tuttu ve rövanş maçı öncesi heyecanı artırdı. Taraftarlar, rövanş maçının tarihini merakla beklemeye başladılar. İşte detayları...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında büyük bir mücadele sergiledi. Rakip Kopenhag takımına karşı zorlu bir maçı geriden gelerek 2-2 berabere tamamladı. Maça 2-0 geri düşmesine rağmen gösterdiği karakteristik performansla beraberliği yakalayan Cim Bom, umutlarını canlı tuttu. Rövanş maçı öncesinde taraftarlar, Galatasaray'ın performansını ve gelecekteki maçlarını heyecanla beklemeye başladılar.
GS-KOPENHAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk etti. Cimbom 2-0 geriye düştü karşılamada 2 dakikada 2 gol bularak maçta beraberlikle ayrıldı.
Rövanş maçı ise 12 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek.
GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
20 EYLÜL ÇARŞAMBA: Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA: Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA: Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA: Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA: Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA: Kopenhag - Galatasaray
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