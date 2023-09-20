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Galatasaray - Kopenhag maçı canlı anlatım | Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Galatasaray - Kopenhag maçı canlı anlatım | Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk ediyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? Detaylar ahaber.com.tr'de...

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşıyor.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

RAMS Park'taki maç saat 19.45'da. Müsabaka, EXXEN platformundan canlı.

STAT: RAMS Park
MAÇ SAATİ: 19.45
MAÇ HANGİ KANALDA CANLI: Exxen

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov.

Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ile Diyan Valkov.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Falk, Lerager, Diogo Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI CANLI ANLATIM TIKLA TAKİP ET

ASLAN'IN KARNESİ

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına çıkacak. "Cimbom" ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlıyor.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi.

Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 16 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.

ASLAN'IN ICARDI GÜCÜ

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.

NELSSON, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak.

Kopenhag'ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor.

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