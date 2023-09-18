Milli takımın başından gönderilen Stefan Kuntz’un tazminat bedeli belli oldu

YERİNE KİM GELECEK?

TFF yönetiminin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu, yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi.Son zamanlarda ismi milli takımla anılan Fatih Terim'in düşünülmediği, bazı medya organlarında yer alan Montella isminin ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler arasında ayrıca Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da yer alıyor.