Milli takımın başından gönderilen Stefan Kuntz'un tazminat bedeli belli oldu
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrılırken Alman hocaya ödenecek tazminat miktarı da belli oldu. İddialara göre Kuntz tazminat bedeli olarak 1.2 milyon euro alacak. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu sallanan Kuntz'un Japonya yenilgisi son maçı oldu.
TFF yönetimi, Stefan Kuntz'un görevine son verirken, Alman hocaya ödenecek sözleşme fesih bedeli de ortaya çıktı.
STEFAN KUNTZ'A 1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi olan Stefan Kuntz'a, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi.
STEFAN KUNTZ'UN İSTATİSTİKLERİ
Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.
YERİNE KİM GELECEK?
TFF yönetiminin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu, yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi.Son zamanlarda ismi milli takımla anılan Fatih Terim'in düşünülmediği, bazı medya organlarında yer alan Montella isminin ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler arasında ayrıca Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da yer alıyor.
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