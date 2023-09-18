SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023 | Hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig maç sonuçları ve 5. hafta güncel puan tablosu!

Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de heyecan devam ederken bu hafta, Galatasaray, Samsunspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte, Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu!