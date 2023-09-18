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SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023 | Hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig maç sonuçları ve 5. hafta güncel puan tablosu!

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Giriş Tarihi: 18.09.2023
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SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023 | Hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig maç sonuçları ve 5. hafta güncel puan tablosu!

Süper Lig'in güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 5. hafta maçları devam ederken bu hafta Galatasaray, Samsunspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte, 2023 Süper Lig güncel puan durumu!

Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de heyecan devam ederken bu hafta, Galatasaray, Samsunspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte, Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu!

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI

16 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor
17.00 Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
20.00 Galatasaray 4-2 Samsunspor
20.00 Adana Demirspor 3-0 Pendikspor



17 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
17.00 İstanbulspor - Başakşehir
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

18 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor-Ankaragücü
20.00 Karagümrük-Hatayspor

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU!

Süper Lig'in 5. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor ile Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele, bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 2023!
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