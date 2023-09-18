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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

"Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayın bilgileri takımın taraftarları tarafından araştırılıyor. İşte, bu hafta oynanacak olan maç hakkında bilgiler...

"Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman? " sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayın bilgileri şimdiden araştırma konusu oldu. İşte, haberin ayrıntıları...

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU!

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray-Kopenhag maçı saat 19:45'te başlayacak.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak olan Galatasaray-Kopenhag maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim; Angelino; Torreira, Ndombele, Kerem; Ziyech, Icardi, Zaha

Kopenhag:

Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji

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