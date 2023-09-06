06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF'den Beşiktaş Park kararı! Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finaline aday gösterildi

TFF'den Beşiktaş Park kararı! Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finaline aday gösterildi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2023
ABONE OL
TFF’den Beşiktaş Park kararı! Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finaline aday gösterildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finalleri için Beşiktaş'ın stadının aday olarak bildirilmesine karar verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA