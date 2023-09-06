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Galatasaray'da Emin Bayram kiralık olarak ayrıldı! Yeni adresi Belçika oldu...

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Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Galatasaray’da Emin Bayram kiralık olarak ayrıldı! Yeni adresi Belçika oldu...

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı. 4 sezonda Galatasaray ile 20 maça çıkan Bayram, skor katkısı veremedi.

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