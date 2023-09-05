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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Okan Buruk'tan 2 isme kesik...

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Okan Buruk’tan 2 isme kesik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli olurken Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez listede yer aldı. Sarı kırmızılılarda Dubois ve Midtsjö kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli olurken Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez listede yer aldı. Sarı kırmızılılarda Dubois ve Midtsjö kadroda yer almadı.

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