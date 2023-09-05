Galatasaray’da veda zamanı! 3 isimle yollar ayrılıyor

ŞİMDİ GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE

Galatasaray'da yabancı kontenjanında Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'e yer açmak için iki ayrılık yaşanması gerekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu doğrultuda Fredrik Midtsjö ve Leo Dubouis'nın ayrılığına onay vermesi bekleniyor. Sarı kırmızılı takımda Midtsjö ve Dubouis'nın yanısıra ayrılığı gündemde olan bir diğer isim ise Sergio Oliveira.