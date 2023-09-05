Galatasaray'da veda zamanı! 3 isimle yollar ayrılıyor
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transferde bombaları peş peşe patlattı. Sarı kırmızılılar son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katarken, takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunma ve orta sahaya iki takviye daha yaptı. Gece yarısı Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı - kırmızılılar, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini resmen açıkladı.
TRANSFERLER KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, Davinson Sanchez ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekibin transferini bitirdiği yetenekli savunma oyuncusu, milli aradan sonra İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sağlık kontrolünden geçirildiği ve imzanın atıldığı öğrenildi.
DAVINSON SANCHEZ'İN MALİYETİ
Galatasaray, Davinson Sanchez'e yıllık 3 milyon 200 bin Euro ödeyecek. Tottenham'a ödenecek bonservis bedeli ise 5 sezona yayılmış taksitlerle toplam 9 milyon 500 bin Euro olacak.
NDOMBELE İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, Tanguy Ndombele'ye yıllık ücret olarak 3 milyon 136 bin Euro ödeyecek. Fransız orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Tanguy Ndombele, gece yarısı İstanbul'a geldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNE YETİŞTİLER
Galatasaray son 1 saat içerisinde hem Ndombele'yi hem de Davinson Sanchez'i transfer ederek UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirdi.
TOPLAM 104 MİLYON EURO'LUK İMZALAR
26 yaşındaki, 1.81 boyundaki Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekiple 40 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 2019/20 sezonunda Lyon'dan Tottenham'a, 62 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig ekibinde 3 sezonda 91 maçta süre aldı, 10 gol 9 asistle oynadı.
27 yaşındaki, 1.87 boyundaki Davinson Sanchez, 2017-18 sezonunda 42 milyon Euro karşılığında Tottenham'a, Ajax'tan Transfer olmuştu. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez forma giydi, Tottenham'da ise 200'den fazla resmi maça çıktı. Geçen sezon Cristian Romero'nun alınması sonrası ikinci plana düştü ve sadece 13 maçta ilk 11'de boy gösterebildi.
ŞİMDİ GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE
Galatasaray'da yabancı kontenjanında Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'e yer açmak için iki ayrılık yaşanması gerekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu doğrultuda Fredrik Midtsjö ve Leo Dubouis'nın ayrılığına onay vermesi bekleniyor. Sarı kırmızılı takımda Midtsjö ve Dubouis'nın yanısıra ayrılığı gündemde olan bir diğer isim ise Sergio Oliveira.
SÜPER LİG EKİPLERİ ÖNE ÇIKIYOR
Avrupa'nın önde gelen liglerinde transfer tahtasının kapanmasının ardından Galatasaray'dan ayrılması muhtemel olan isimlerin yeni adreslerinin Süper Lig olması bekleniyor. Fredrik Midtsjö ile Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ilgilenmişti. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada "Midtsjö'de son dakikada farklı bir gelişme oldu. Son 2 gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı. Çok net bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
TALİPLERİNİN ÜLKESİNDE TRANSFER TAHTASI KAPANDI
Leo Dubois'yı İtalya'dan Sassuolo, Atalanta ve Fiorentina'nın, Fransa'dan da Lille, Nice ve Monaco'nun takip ettiği belirtiliyordu ancak bahsi geçen takımların liglerinde transfer döneminin sona ermesinin ardından yetenekli futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.
TRANSFER GÖRÜŞMESİNE Mİ GİTTİ?
Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira'ya ayrılık izni çıktı. Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, eşi ve menajeri ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gitti. Söz konusu seyahatin yalnızca transfer değil tatil amaçlı olabileceği de öne sürüldü.
Fenerbahçe'den Willian Arao'yu alan Panathinaikos'un yeni hedefinin Galatasaray'dan Sergio Oliveira olduğu iddia ediliyor. Yunanistan'da Transfer tahtasının 6 gün daha açık olması iddiaları güçlendirdi.
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