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Süper Lig'de ikinci yol ayrımı! Gaziantep FK'da Erdal Güneş dönemi sona erdi

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Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Süper Lig’de ikinci yol ayrımı! Gaziantep FK’da Erdal Güneş dönemi sona erdi

Süper Lig'de Galatasaray karşısında 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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