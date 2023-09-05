05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kızılyıldız Cherif Ndiaye transferini duyurdu

Kızılyıldız Cherif Ndiaye transferini duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2023
ABONE OL
Kızılyıldız Cherif Ndiaye transferini duyurdu

Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız, Yukatel Adana Demirspor'un Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA