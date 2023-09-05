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Fenerbahçe 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

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Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Fenerbahçe 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini ilan etti. Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

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