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Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Milli Takım’da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri | Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile yapacağı maç öncesi aday kadroda sakatlık nedeniyle değişiklik yapıldı. Umut Nayir kadrodan çıkarılırken, yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi.

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