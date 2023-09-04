04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan iki transfer birden! Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan iki transfer birden! Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele İstanbul'a geliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan iki transfer birden! Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele İstanbul’a geliyor

UEFA'ya bu gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini bildirmek zorunda olan Galatasaray, orta saha ve stoper bölgesine Tottenham'dan takviye yaptı. Sarı kırmızılılar Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı - kırmızılılar iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM'DAN İKİ TAKVİYE BİRDEN

Sarı - kırmızılılar, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.

LİSANS KAYDI AÇILDI

Galatasaray oyuncuların lisans kaydını da açtı. İlerleyen saatlerde transferlerin resmen açıklanması bekleniyor.

NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA