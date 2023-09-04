Galatasaray'dan iki transfer birden! Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele İstanbul'a geliyor
UEFA'ya bu gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini bildirmek zorunda olan Galatasaray, orta saha ve stoper bölgesine Tottenham'dan takviye yaptı. Sarı kırmızılılar Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı - kırmızılılar iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.
TOTTENHAM'DAN İKİ TAKVİYE BİRDEN
Sarı - kırmızılılar, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.
LİSANS KAYDI AÇILDI
Galatasaray oyuncuların lisans kaydını da açtı. İlerleyen saatlerde transferlerin resmen açıklanması bekleniyor.
NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ
Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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