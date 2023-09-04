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Eric Bailly Beşiktaş'ta! Kara Kartal'dan savunmaya takviye...

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Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Eric Bailly Beşiktaş’ta! Kara Kartal’dan savunmaya takviye...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, savunma hattına bir takviye daha yaptı. Kara Kartal Manchester United'ın stoperi Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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