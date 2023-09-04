Afrika Kupası ne zaman başlayacak 2024? Afrika Uluslar Kupası 2024 tarihleri açıklandı mı?
"Afrika Kupası ne zaman başlayacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afrika Uluslar Kupası ne zaman oynanacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Organizasyona ev sahipliği yapacak Fildişi Sahili’nde 2023’ün haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle dev turnuva 2024 yılına kaydırılmıştı. İşte turnuvanın tarihi...
"Afrika Kupası ne zaman başlayacak 2024? Afrika Uluslar Kupası 2024 tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afrika Uluslar Kupası maçları için geri sayım başladı. Eleme grubu devam eden Afrika Uluslar Kupası, final sürecini önümüzdeki aylarda gerçekleştirecek.
AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Afrika Uluslar Kupası'nın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle dev organizasyon ertelendi. Kamerun'daki bir önceki turnuvanın ardından ikinci kez ocak ve şubat aylarında oynanacak Afrika Uluslar Kupası; 13 Ocak 2024'te başlayıp, 11 Şubat 2024'te sona erecek.
Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Risk alamayız. Bu nedenle Afrika Uluslar Kupası, 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanacak. Ocak aslında bizim için ideal bir zaman değil. Ama Avrupa takımlarının maç takvimi nedeniyle başka bir seçeneğimiz yok."
SÜPER LİG'DE ARAYA DENK GELMEDİ
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu planlaması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kısa süre önce açıklandı. 11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig'de 25 Aralık'ta ara verileceği ve ikinci yarının 5 Ocak 2024'teki maçlarla başlayacağı belirtildi. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısının 18, ikinci yarının ise 20 hafta olacağı kaydedildi.
Afrika Kupası'nın düzenleneceği tarihlerde Süper Lig'de 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta maçları oynanacak. Siyah-beyazlılarda kadroda yer alan 7 Afrika kökenli yıldız turnuvada yer almaları halinde bu maçlarda oynayamayacak.
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- Afrika Kupası ne zaman başlayacak 2024? Afrika Uluslar Kupası 2024 tarihleri açıklandı mı?
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