Afrika Kupası ne zaman başlayacak 2024? Afrika Uluslar Kupası 2024 tarihleri açıklandı mı?

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Risk alamayız. Bu nedenle Afrika Uluslar Kupası, 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanacak. Ocak aslında bizim için ideal bir zaman değil. Ama Avrupa takımlarının maç takvimi nedeniyle başka bir seçeneğimiz yok."