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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu! O isim kafilede yer almadı

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Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu! O isim kafilede yer almadı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde Twente maçında süre almayan Ryan Kent, Ankara kafilesine de alınmadı.

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