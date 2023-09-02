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Beşiktaş eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Bonservis bedeli 1 milyon euro...

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Beşiktaş eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Bonservis bedeli 1 milyon euro...

Beşiktaş geçtiğimiz sezonda da kiralık olarak transfer ettiği Alanyasporlu Tayfur Bingöl'ü resmen kadrosuna kattı. Kara Kartal Akdeniz ekibine bu transfer için 1 milyon euro ödeyecek.

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