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GAZİANTEP FK - GS MAÇI İZLE | Gaziantep - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? GS maç sonucu...

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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GAZİANTEP FK - GS MAÇI İZLE | Gaziantep - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? GS maç sonucu...

"Gaziantep Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oldu. Maçın detayları merak konusu olurken Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. İşte, Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın izle linki!

"Gaziantep Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oluyor. Maçın detayları merak konusu olurken Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. İşte, Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın ekranı!

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Cimbom, üstün bir oyun sergilediği deplasmandan Icardi'nin de sahne almasıyla, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep - Galatasaray maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de yayınlandı.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi.

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor

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