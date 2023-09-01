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Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

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Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milletler Ligi'ni zirvede tamamlayarak altın madalyayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yarı finalde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İtalya setlerde 1-0 ve 2-1 öne geçmesine rağmen Filenin Sultanları, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un önderliğinde muhteşem bir geri dönüş başlattı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

FİNALDEYİZ!

1. SET SONUCU: 18-25 (İTALYA)

2. SET SONUCU: 25-23 (TÜRKİYE)

3. SET SONUCU: 15-25 (İTALYA)

4. SET SONUCU: 25-22 (TÜRKİYE)

5. SET SONUCU: 15-6 (TÜRKİYE)

Filenin Sultanları finalde! FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

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