"Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?