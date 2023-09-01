Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
"Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grupları bugün Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleşen kura çekiminde belli oluyor. Kura çekimi Türkiye saatiyle 15.30'da. Kuralarda Fenerbahçe birinci torbada yer alırken, Beşiktaş ise üçüncü torbada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
"Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
FENERBAHÇE ÇOK RAHAT
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Hollanda ekibi Twente'yi eleyen Fenerbahçe, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler elemelerde oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçta Kadıköy'de alınan 5-1'lik avantajla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçta da sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'nun ayağından geldi.
BEŞİKTAŞ'TA ABOU FARKI
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52'nci dakikada Aboubakar kaydetti.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri Monaco'da Grimaldi Forum'da 1 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15:30'da, Avrupa Ligi kura çekimi de 14:00'de olacak.
İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
UEFA KONFERANS LİGİ FORMATI
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
KONFERANS LİGİ TORBALARI
1. Torba: Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahçe, Lille, Ferencvaros
2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets Razgrad, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. Torba: Genk, Zorya Luhansk, Astana, Beşiktaş, HJK, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana
4. Torba: Zrinski Mostar, KI, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Balkani
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- Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
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