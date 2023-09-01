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Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin rakibi kim, hangi takım oldu?

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Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye’nin rakibi kim, hangi takım oldu?

"Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. Voleybolseverler de şimdi maça dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin rakibi kim, hangi takım oldu?

"Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin rakibi kim, hangi takım oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde heyecan başladı. Organizasyonda bugün oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Organizasyonun yarı final mücadelesinde Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

KAZANAN FİNALE KALACAK

Hollanda-Sırbistan voleybol maçını kazanan takım, Türkiye-İtalya maçının galibi ile finalde mücadele edecek.

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