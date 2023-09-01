"Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin rakibi kim, hangi takım oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde heyecan başladı. Organizasyonda bugün oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor.