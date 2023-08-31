31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe Twente'ye rakip oluyor

Fenerbahçe Twente'ye rakip oluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2023 19:50
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk olacak. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak adını gruplara yazdırmak istiyor.
Fenerbahçe Twente’ye rakip oluyor
Fenerbahçe Twente'ye rakip oluyor
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu!
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
Filenin Sultanları yarı finalde!
Filenin Sultanları yarı finalde!
Cimbom Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!
Cimbom Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!
Başpehlivan müsabaka sonrası sert tepki gösterdi
Başpehlivan müsabaka sonrası sert tepki gösterdi
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Ramos transferinde flaş gelişme!
Ramos transferinde flaş gelişme!
UEFA ülke sıralamasında yükseliyoruz
UEFA ülke sıralamasında yükseliyoruz
Livakovic Fenerbahçe için İstanbul’da
Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'da
Cimbom Norveç’te son dakikada güldü!
Cimbom Norveç'te son dakikada güldü!
TFF’den flaş karar! Maçlar ertelendi
TFF'den flaş karar! Maçlar ertelendi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada
Daha Fazla Video Göster