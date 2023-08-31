ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI İZLE | 31 Ağustos Adana Demirspor - Genk maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
"Adana Demirspor-Genk rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Belçika'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor, Genk'i sahasında yenerek tur atlamayı hedefliyor. İşte, Adana Demirspor - Genk maçı canlı yayın izleme linki!
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, bu akşam Genk ile kritik bir maça çıkacak. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. İşte, Adana Demirspor-Genk rövanş maçı hakkında merak edilenler...
ADANA DEMİRSPOR-GENK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek.
Karşılaşma, TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Yukatel Adana Demirspor'un Genk karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;
Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Ndiaye.
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