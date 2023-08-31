ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI İZLE | 31 Ağustos Adana Demirspor - Genk maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, bu akşam Genk ile kritik bir maça çıkacak. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. İşte, Adana Demirspor-Genk rövanş maçı hakkında merak edilenler...