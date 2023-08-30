Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3-0 Polonya (MAÇ SONUCU)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları cuma günü son şampiyon İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan çeyrek final maçında milli takım ilk seti geriden gelerek Vargas'ın etkili oyunuyla 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette 21-18 gerideyken milli takım, Ebrar Karakurt'un servisleriyle önemli bir seri yakaladı. Üst üste 6 sayı alarak 24-21 öne geçen milli takım, seti de Vargas'ın smacıyla bitirdi ve 25-22'lik sonuçla 2-0'lık üstünlük yakaladı. Üçüncü sette 10. sayılardan sonra üstünlüğü tamamen eline geçiren Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıkarak İtalya'nın rakibi oldu.
ÜST ÜSTE 5. KEZ YARI FİNAL
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.
Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
RAKİP SON ŞAMPİYON İTALYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak. Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti. Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET
Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 13. galibiyetini aldı. FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı da galip bitirdi Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.
VARGAS'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Milli takımın yıldızı Melissa Vargas, çeyrek final müsabakasında müthiş bir performans ortaya koydu. Vargas, maçı tam 24 sayıyla tamamlayarak galibiyette büyük rol oynadı.
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