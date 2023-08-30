Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3-0 Polonya (MAÇ SONUCU)

ÜST ÜSTE 5. KEZ YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 7. kez yarı finale çıkan Türkiye, 2003 ve 2011'te yarı finale çıkmıştı. Milli son 5 turnuva olan 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te de adını yarı finale yazdırdı. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece 2 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

RAKİP SON ŞAMPİYON İTALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü karşılaşacak. Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti. Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.