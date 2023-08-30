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Amartey'den kötü haber! 2 hafta olmayacak

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Giriş Tarihi: 30.08.2023
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Amartey’den kötü haber! 2 hafta olmayacak

UEFA Konferans Ligi'nde yarın akşam Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşacak olan Siyah-Beyazlılar şok bir haberle sarsıldı. Yıldız oyuncudan kötü haber geldi, sakatlığı nedeniyle 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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