Cimbom’da yaprak dökümü! Berkan Kutlu Genoa’ya transfer oldu

Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Genoa'nın yolunu tutuyor. Aspor'da yer alan habere göre; Genoa, Berkan Kutlu transferi için Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı.