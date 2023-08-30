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Cimbom'da yaprak dökümü! Berkan Kutlu Genoa'ya transfer oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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Cimbom’da yaprak dökümü! Berkan Kutlu Genoa’ya transfer oldu

Şampiyon Ligi grup biletini kazanan Galatasaray'da yeni sezon yapılanmasının yanı sıra, takımdan ayrılan oyuncular da flaş etkisi yaratıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'nın yolunu tutarken, iki kulüp oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Genoa'nın yolunu tutuyor. Aspor'da yer alan habere göre; Genoa, Berkan Kutlu transferi için Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Berkan Kutlu, Genoa için sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 84 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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