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Galatasaray-Molde maçının hakemi Szymon Marciniak oldu

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Galatasaray-Molde maçının hakemi Szymon Marciniak oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, salı günü evinde Norveç temsilcisi Molde'yi 3-2'nin rövanşında konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi maçın hakemi Polonyalı hakem Szymon Marciniak oldu.

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