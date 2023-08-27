Galatasaray'da sürpriz ayrılık yolda! Dries Mertens ile ayrılık kararı...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken 4 yıldız ismin takımdan ayrılması gündemde. Dubois, Sergio Oliviera ve Midtsjö ile yollar ayrılmak istenirken Ziyech transferi sonrası Mertens konusunda da yeni gelişmeler yaşanabilir. Sarı kırmızılılar Arabistan piyasası nedeniyle Mertens'i satmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Galatasaray bir taraftan takviye için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ise bazı ayrılıklar yaşanacak.
LÜKS GÖRÜLÜYOR
Ziyech transferi sonrası sarı-kırmızılıların yıllık maliyeti 4 milyon euroyu bulan Mertens'i lüks olarak gördüğü ve bu nedenle radikal bir karar alınabileceği öğrenildi.
ARABİSTAN PAZARI...
Galatasaray ile 1 sene daha kontratı bulunan Mertens'in özellikle Suudi pazarında karşılığının olması nedeniyle bu ayrılığın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
OLIVIERA DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Galatasaray'da yine Mertens'le beraber yıllık maliyeti yüksek olan ve performansı tartışılan Oliveira'nın da gözden düştüğü bildirildi. 3 sene daha sözleşmesi bulunan ve net 2 milyon 750 bin euro alan Portekizli futbolcuya gelen tekliflerin değerlendirileceği vurgulandı.
DUBOIS VE MIDTSJÖ...
Diğer taraftan Dubois ve Midtsjö de yine ayrılığı gündemde olan diğer isimler. Her iki oyuncuyla yolların ayrılması mali yönden Mertens ve Oliveira'ya göre kolay görünüyor.
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