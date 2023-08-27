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Real Madrid'de Arda Güler heyecanı!

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Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Real Madrid’de Arda Güler heyecanı!

Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, İspanyol temsilcisinde çıktığı bir antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki futbolcunun yeşil sahalara dönüş tarihini İspanyollar duyurdu.

Fenerbahçe'de geride kalan sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Arda Güler, transfer sezonunda Avrupa devlerini peşine takmış ve son olarak kararını Real Madrid olarak vermişti. İspanya devine transferinden sonra çıktığı bir antrenmanda sakatlık yaşayan ve ameliyat olan 18 yaşındaki futbolcunun geri dönüş tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE'YE DEV BONSERVİS

Real Madrid, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İspanyol devi bu bonservisin bonus maddeleriyle birlikte 30 milyon euroya yükselebileceğini belirtti. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'nin yüzde 20 pay alacağı kaydedildi.

18 yaşındaki on numaranın İspanyol deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nda 4 maçta şans buldu.

ARDA GÜLER OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Real Madrid, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Arda Güler'in sakatlığına ilişkin bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Takımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampında sakatlanan ve tedavisi için erken şekilde İspanya'ya dönen milli oyuncunun sağ dizinden bir ameliyat geçirdiği bildirilmişti.

HENÜZ İLK MAÇINA ÇIKAMADI

Genç yıldız Arda Güler, yeni takımında çıktığı antrenmanlarda gösterdiği performans dikkat çekti. Attığı goller ve yaptığı asistlerle parmak ısırtan 18 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle henüz ilk resmi maçına çıkamadı.

İŞTE GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

İspanya basını AS'ın haberine göre Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.

SAKATLIK KRİZİ

Arda Güler, Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun ardından bir sakatlık haberi daha geldi. Eflatun-beyazlı ekibin yıldız hücum oyuncusu Vinicius Jr.'ın, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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