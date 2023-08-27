Real Madrid’de Arda Güler heyecanı!

ARDA GÜLER OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Real Madrid, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Arda Güler'in sakatlığına ilişkin bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Takımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampında sakatlanan ve tedavisi için erken şekilde İspanya'ya dönen milli oyuncunun sağ dizinden bir ameliyat geçirdiği bildirilmişti.

HENÜZ İLK MAÇINA ÇIKAMADI

Genç yıldız Arda Güler, yeni takımında çıktığı antrenmanlarda gösterdiği performans dikkat çekti. Attığı goller ve yaptığı asistlerle parmak ısırtan 18 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle henüz ilk resmi maçına çıkamadı.

İŞTE GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

İspanya basını AS'ın haberine göre Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.

SAKATLIK KRİZİ

Arda Güler, Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun ardından bir sakatlık haberi daha geldi. Eflatun-beyazlı ekibin yıldız hücum oyuncusu Vinicius Jr.'ın, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.