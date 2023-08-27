Fenerbahçeli yıldız Ryan Kent’ten timsahına 🐊 bakana 3 bin dolar + bonuslar...
Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, evinde beslediği timsahına bakıcı arıyor. Yıldız futbolcu Kent, işi kabul edene 3 bin dolar verecek. Bunun yanında bakıcıya bonus müjdeleri de var. İşte ayrıntılar…
Süper Lig'e ve Avrupa elemelerine iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'tan transfer ettiği İngiliz yıldız futbolcu Ryan Kent, herkesin korkulu rüyası olan bir timsahı evinde besliyor.
İSKOÇYA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRDİ
İskoçya'daki timsahını İstanbul'a getiren Kent, timsah bakıcısı için ilan verdi.
RAKAMI GÖRENLER ŞAŞTI
Kent'in verdiği ilan sosyal medyada bir anda gündem olurken bakıcı maaşı ise görenleri şaşırttı.
3000 DOLAR VE BONUSLAR
İngiliz futbolcu timsahına bakacak kişiye 3 bin dolar maaş, 6 bin TL multinet, sigorta ve sağlık sigortası vaat etti.
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