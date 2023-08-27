Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun kalça kasında...
SPOR ahaber.com.tr
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiği bildirildi. İşte Kanarya'dan yapılan detaylı açıklama...
Fenerbahçe'den sakatlık geçiren yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme geldi.
Açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir." denildi.
Oyuncunun MR görüntülemesi sonucu sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi.
Kanarya'nın sosyal medya paylaşımında "Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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