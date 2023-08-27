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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

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