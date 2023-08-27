Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Altay Bayındır'ın ardından o iki isim de gidiyor...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yeni kadro oluşumuyla yeşil sahada farkını hissettiriyor. Dominik Livakovic transferi sonrası orta sahasına takviye yaparak transferi tamamlamayı hedefleyen sarı lacivertliler, çalışmalarını son gaz devam ettiriyor. Kanarya'nın peşinde olduğu Rade Krunic'ten kötü haber gelirken, Fenerbahçe alternatif isimlere yönelmiş durumda. Öte yandan, takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın ardından iki isimle daha yollar ayrılacak.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 18:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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