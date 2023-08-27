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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Altay Bayındır'ın ardından o iki isim de gidiyor...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yeni kadro oluşumuyla yeşil sahada farkını hissettiriyor. Dominik Livakovic transferi sonrası orta sahasına takviye yaparak transferi tamamlamayı hedefleyen sarı lacivertliler, çalışmalarını son gaz devam ettiriyor. Kanarya'nın peşinde olduğu Rade Krunic'ten kötü haber gelirken, Fenerbahçe alternatif isimlere yönelmiş durumda. Öte yandan, takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın ardından iki isimle daha yollar ayrılacak.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 18:08
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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Altay Bayındır’ın ardından o iki isim de gidiyor...

Transferlerini büyük ölçüde tamamlayan ve orta sahaya yapacağı takviye ile transferi bitirecek olan Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Altay Bayındır’ın ardından o iki isim de gidiyor...

Sarı-lacivertli ekibin bir süredir transferi için uğraş verdiği Milan forması giyen Rade Krunic'ten kötü haber gelmişti.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Altay Bayındır’ın ardından o iki isim de gidiyor...

PIOLI KÖTÜ HABERİ VERDİ

Serie A'nın 2. haftasında Milan, Torino'yu 4-1 mağlup etmesinin ardından kırmızı-siyahlıların teknik patronu Stefano Pioli açıklamalarda bulunmuştu.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Altay Bayındır’ın ardından o iki isim de gidiyor...

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak" şeklinde yanıt vermişti.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Altay Bayındır’ın ardından o iki isim de gidiyor...

SZYMANSKI YILDIZ GİBİ PARLIYOR

Sezon başında transfer edilen Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.