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Son dakika | TFF'den flaş karar! Avrupa temsilcilerimizin lig maçları ertelendi

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Son dakika | TFF’den flaş karar! Avrupa temsilcilerimizin lig maçları ertelendi

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

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