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Molde'de şok sakatlık!

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Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Molde’de şok sakatlık!

Son dakika haberi... Molde TeknikDirektörü Erling Moe, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi takımda yaşanan bir sakatlığı açıkladı.

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