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Son dakika: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Son dakika: Trabzonspor’da ayrılık resmen açıklandı

Trabzonspor, Maxi Gomez'in Cadiz'e satın alma opsiyonuyla bedelsiz kiralandığını açıkladı.

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