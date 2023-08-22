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Fenerbahçe'den Altay Bayındır’a transfer izini

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Fenerbahçe’den Altay Bayındır’a transfer izini

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yönetim, başarılı file bekçisi Altay Bayındır’a transfer görüşmeleri için izin verdi.

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