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Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Molde maçı öncesi flaş gelişme! Brezilyalı yıldız Tete listeye eklendi

Galatasaray'da Molde maçı öncesi flaş gelişme! Brezilyalı yıldız Tete listeye eklendi

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Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Galatasaray’da Molde maçı öncesi flaş gelişme! Brezilyalı yıldız Tete listeye eklendi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı peşinde olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi Brezilyalı yeni transfer Tete'nin lisansını çıkarttı.

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